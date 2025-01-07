Aldatan erkek arkadaşından başkası ile yatakta çektiği görüntüyü paylaşarak intikam aldı

Melbourne'de yaşayan genç bir kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşına sosyal medya üzerinden verdiği tepkiyle gündem oldu.

Gold Coast doğumlu Lyn Kent olduğu iddia edilen kadın, erkek arkadaşının ihanetini öğrendikten sonra LiveLeak platformunda bir video paylaşarak intikam aldı. Kent, videoda yeni partneriyle birlikte olurken görüntülendi.

Sosyal medya uzmanları, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kişisel meselelerin sosyal medyada paylaşılması, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. İnsanlar öfke ve kızgınlıkla hareket ederek, sonradan pişman olacakları paylaşımlar yapabiliyorlar."

Olayın ardından Kent'in Facebook sayfasına çok sayıda yorum geldi. Bazı takipçiler kadına destek verirken, bazıları ise bu tür paylaşımların uygun olmadığını belirtti.

İnternet güvenliği uzmanları ise özel hayatın sosyal medyada paylaşılmasının risklerine dikkat çekerek, "İnternette paylaşılan içerikler kalıcı olabilir ve kişinin gelecekteki hayatını olumsuz etkileyebilir" uyarısında bulundu.

Olayla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Videonun platformdan kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.