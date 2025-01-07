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Aldatan erkek arkadaşından başkası ile yatakta çektiği görüntüyü paylaşarak intikam aldı

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Melbourne'de yaşayan bir kadın, aldatan erkek arkadaşına sosyal medya üzerinden intikam alarak gündem oldu. Kendisine Lyn Kent diye hitap edilen kadın, erkek arkadaşının ihanetini öğrendikten sonra LiveLeak platformunda bir video paylaştı. Sosyal medya ve internet güvenliği uzmanları, özellikle öfke ve kızgınlıkla yapılan paylaşımların sonradan pişmanlık yaratabileceğini belirtti.

Melbourne'de yaşayan genç bir kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşına sosyal medya üzerinden verdiği tepkiyle gündem oldu.

Gold Coast doğumlu Lyn Kent olduğu iddia edilen kadın, erkek arkadaşının ihanetini öğrendikten sonra LiveLeak platformunda bir video paylaşarak intikam aldı. Kent, videoda yeni partneriyle birlikte olurken görüntülendi.

Sosyal medya uzmanları, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kişisel meselelerin sosyal medyada paylaşılması, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. İnsanlar öfke ve kızgınlıkla hareket ederek, sonradan pişman olacakları paylaşımlar yapabiliyorlar."

Olayın ardından Kent'in Facebook sayfasına çok sayıda yorum geldi. Bazı takipçiler kadına destek verirken, bazıları ise bu tür paylaşımların uygun olmadığını belirtti.

İnternet güvenliği uzmanları ise özel hayatın sosyal medyada paylaşılmasının risklerine dikkat çekerek, "İnternette paylaşılan içerikler kalıcı olabilir ve kişinin gelecekteki hayatını olumsuz etkileyebilir" uyarısında bulundu.

Olayla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Videonun platformdan kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Aldatan erkek arkadaşından başkası ile yatakta çektiği görüntüyü paylaşarak intikam aldı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSer_hat:

Böyle pislikleri ve pislik bir videoyu paylaşarak neyi amaçladın admin.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıergin yancar:

Bu tür haberleri yaparak Türkiye'deki aile damarlarının da anasını ağlattınız. Edep, ahlak, mahrem diye bir şey bırakmadınız. Yazıklar olsun diyoruz sizlere. Yazıklar olsun.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

küçülenle intikam için küçülmek doğru değil kendi karakterini zedelemektir bu

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Karısını aldatan koca sevgilisinden ayrılmak istediğini söylemiş. Sevgilisi benden ayrılırsan seni karına şikayet ederim diye tehdit etmiş.

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Haber YorumlarıBerkee Can:

kesin bu ahlaksızları haber diye paylaşan adminde böyle çarpık ilişkinin meyvesidir

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