Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 40 Bin Hap Ele Geçirildi

Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 40 Bin Hap Ele Geçirildi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 bin 892 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu maddenin şehre getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 40 bin 892 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı şehir dışından getirilen uyuşturucu maddenin Manisa'da satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen operasyonda A.K. isimli şahsın aracında arama yapan ekipler 40 bin 892 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K. karakola götürülürken soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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