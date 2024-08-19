Alaşehir'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alaşehir'de oto yıkama işi yapan Mustafa Ağır (28) bu sabaha karşı saat 04.00 sıralarında kullandığı 45 ASK 139 plakalı otomobiliyle Alaşehir'den evinin olduğu Toygar Mahallesi'ne giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Mustafa Ağır, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - MANİSA