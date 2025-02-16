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Alaşehir'de Artezyen Kuyusunda Patlama

Alaşehir'de Artezyen Kuyusunda Patlama
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir üzüm bağındaki kullanılmayan artezyen kuyusunda meydana gelen patlama sonrası yoğun gaz ve su çıkışı gözlemlendi. Mahalle sakinleri büyük bir korku yaşarken, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı ve uzman ekipler davet edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir üzüm bağında kullanılmayan artezyen kuyusunda patlama meydana geldi. Yoğun gaz ve su çıkışının gözlendiği kuyunun çevresinde güvenlik önlemi alınarak, uzman ekip çağrıldı.

Alaşehir'e bağlı Toygar Mahallesi'nde Seyfettin Alkın'a ait kullanılmayan yaklaşık 70 metre derinliğindeki artezyen kuyusunda dün gece saat 23.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kuyudan gaz ile birlikte su fışkırmaya başladı. Kuyudan çıkan çamurlu su tüm üzüm bağına yayıldı. Mahalle sakinleri, önce bir patlama olduğunu ve ilk anda büyük korku yaşadıklarını belirterek, bağ içindeki artezyen kuyusundan gaz ve su fışkırdığını görür görmez jandarmaya haber verdiklerini ifade ettiler.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri kuyunun çevresinde güvenlik önlemi alarak, üzüm bağına uzman ekipleri davet etti. İlk belirlemelere göre, kuyudan çıkan suyun normal ısıda olduğu tespit edilirken, çıkan gazın türünün uzmanlarca yapılacak incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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