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Alara Çayı'nda kayıp genç için aramalar 11'inci gününde devam ediyor

Alara Çayı'nda kayıp genç için aramalar 11'inci gününde devam ediyor
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 12 Haziran'da Alara Çayı'nda yüzerken kaybolan 26 yaşındaki Ahmet Polat'ı arama çalışmaları, 11'inci gününde jandarma, AFAD, UMKE ve DSİ ekiplerinin katılımıyla aralıksız sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alara Çayı'nda kaybolan 26 yaşındaki Ahmet Polat'ı arama çalışmaları 11'inci gününde de aralıksız devam ediyor.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 12 Haziran'da Karakaya Mahallesi'nden geçen Alara Çayı'na yüzmek amacıyla girdikten sonra kaybolan Ahmet Polat'ın (26) bulunması için aynı gün arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar, 22 Haziran itibarıyla 11'inci gününde de sürdürülüyor. Kayıp gence ulaşabilmek için bölgede geniş çaplı arama çalışması yürütülüyor. Arama faaliyetlerine Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı 2 asayiş timi, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Komando Timi, İl Jandarma Komutanlığı arama köpek unsurları, AFAD Arama Kurtarma Ekibi, deniz polisi dalgıç ekibi, UMKE Kurtarma Ekibi ile Devlet Su İşleri'ne ait iş makineleri katılıyor.

Ekipler, Alara Çayı ve çevresinde hem su altında hem de karadan arama çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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