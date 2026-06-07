Haberler

Direksiyon başında uyudu, kanında uyuşturucu tespit edildi

Direksiyon başında uyudu, kanında uyuşturucu tespit edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde direksiyon başında uyuyakalan sürücünün uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tespit edildi. Sürücüye 150 bin TL para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay el konuldu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde direksiyon başında uyuyakalan sürücünün, yapılan kontrollerde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Alaplı ilçesine bağlı Osmanlı köyü ile İncivez köyü arasındaki yolda meydana geldi. C.K. yönetimindeki 67 NA 626 plakalı Tofaş marka otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında uyuyakalması sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çıktı.

Gülüç'teki evine gitmek isterken yanlış istikamete yöneldiği öne sürülen sürücünün kullandığı aracın kaldırım üzerinde durduğunu gören vatandaşlar, yardım etmek için yanına gitti. Ancak uzun süre uyandırılamayan sürücü için durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale teklifini reddeden sürücü hakkında jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün alkollü olmadığı belirlenirken gerçekleştirilen uyuşturucu testinde, uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tespit edildi. Kaldırıma çıkan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. C.K., jandarma ekipleri eşliğinde önce Alaplı Devlet Hastanesi'ne, ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı belirlenen sürücüye 150 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca C.K. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kerkük Valisi Seman Ağa: Aziz milletimiz destek olmasaydı bugün bu başarı olmazdı

Komşuda 102 yıllık hasreti bitiren validen Türkiye'ye övgü dolu sözler
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü

Öğrenciler sırtını döndü, milli eğitim müdürü velilerle tartıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı

Yarışa damga vuran görüntü! Görenler dönüp tekrar baktı

Almanya'ya galibiyeti Leroy Sane getirdi

Leroy Sane'yi kim durduracak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Ünlü şarkıcı düğünü için bir servet harcadı

Ünlü şarkıcının düğünü için harcadığı para öyle böyle değil

Hakan Safi ve Ali Koç, seçime saatler kala bir araya geldi

Seçime saatler kala günlerdir beklenen buluşmayı gerçekleştirdi
Aykut Kocaman'la mı anlaştı? Aziz Yıldırım'dan açıklama

Aykut Kocaman'la mı anlaştı? Aziz Yıldırım'dan gece yarısında açıklama