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Eve kurduğu sistemle kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Eve kurduğu sistemle kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, evine özel iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 10 gram esrar, kenevir tohumu ve yetiştirmede kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, evine özel iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 10 gram esrar ile kenevir tohumu, Hint keneviri ve kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı ilçesi Erdem Yuva Bloklarındaki bulunan iki daireye aynı anda operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda kök halinde 3 tane sahsı içinde Hint keneviri, bir miktar kubar esrar ile kenevir tohumu, özel aydınlatma sistemi, kenevir yetiştirmede kullanılan büyütme sıvıları ile çeşitli gübre ve tarım malzemeleri ele geçirildi.

Eş zamanla yapılan operasyonda yapılan aramada İ.U.A.,ve S.T., evlerin içinde kurduğu iklimlendirme ve aydınlatma sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan İ.U.A.,ve S.T., hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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