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Ormanlık alana uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ormanlık alana uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 20 metre aşağıdaki ormanlık alana yuvarlanarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü ve iki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 20 metre aşağıdaki ormanlık alana yuvarlanarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı-Yığılca yolu üzerindeki Varahlı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öğrenilen Hasan Y. idaresindeki 41 B 0420 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre aşağıdaki ormanlık alana yuvarlandı. Takla atan araçta bulunan sürücü ile Y.G. ve G.Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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