Alaplı'da motosiklet kazası kamerada: 1 yaralı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halindeki motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Alaplı ilçesi Tepeköy Mahallesi ana yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut K. (20) idaresindeki 67 ADM 681 plakalı motosiklet, Gençlik Sitesi'nden mahalle yoluna çıkan M.A. yönetimindeki 67 AAU 291 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, motosikletin arkasından gelen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK