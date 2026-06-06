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Bayram için geldiği köyde ölü bulundu

Bayram için geldiği köyde ölü bulundu
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 26 yaşındaki O.A., evinin bahçesinde sulama hortumuyla kendini ağaca asarak intihar girişiminde bulundu. Hastanede kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, evlerinin bahçesindeki ağaca kendisini sulama hortumla asan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 07.30 sıralarında Alaplı Cambazlı köyünde meydana geldi. O.A'nın (26), evin bahçesinde köylüler tarafından asılı halde bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hayati fonksiyonları devam ettiği belirlenen O.A'nın sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O.A., burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yapılan incelemede, O.A'nın bahçe hortumlarıyla kendisini ağaca asmaya çalıştığı, kullanılan hortumların bir kısmının koparak ağaç dibine düştüğü görüldü.

Uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen O.A'nın köyde yalnız yaşadığı, il dışında inşaat işlerinde çalıştığı ve Kurban Bayramı nedeniyle köyüne geldiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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