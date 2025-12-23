Haberler

Alanya'da sahilde bir kadın ölü bulundu

Alanya'da sahilde bir kadın ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde, sahilde kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın cesedi bulundu. Olayın ardından yapılan incelemede cesedin Endonezya uyruklu 31 yaşındaki Komang Dwantari'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde yabancı uyruklu bir kadın ölü olarak bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sahilde kadın cesedi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, olay yeri inceleme ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatı kaybettiği belirlendi. Kadının arkadaşlarının verdiği beyan doğrultusunda cesedin Endonezya uyruklu Komang Dwantari (31) olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada ilk belirlemelere göre Dwantari'nin vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi. Kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

