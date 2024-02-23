Üye Girişi
Haberler

Alanya'da vinç, servis aracı ve otomobilin karıştığı kaza: 1 yaralı

Güncelleme:

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Vinçin freni boşalarak hareket etmesi sonucu servis aracı ve otomobile çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde vinç, servis aracı ve otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Tosmur Mahallesi Kerimcik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neytullah Kızılkaya idaresindeki 07 BOE 950 plakalı vinç, inşaat alanına park edildikten sonra bir anda hareket etti. Freni boşalarak hareket eden vinç, yokuş aşağı park halinde duran Abdullah Çağlar yönetimindeki 07 C 32028 plakalı okul servis aracına çarptı. Servis aracı da daha sonra ağacı devirerek önünde park halindeki Mehmet Bahçeci kontrolündeki 31 AAC 933 plakalı otomobile çarptı. Çarpma esnasında araç dışında bulunan 31 AAC plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Bahçeci ise servis aracının altına kalarak yaralandı. Çevrede panik oluşturan kaza yerine vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Servis aracı Antalya Alanya Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bursa'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Bursa son dakika deprem! Fenerbahçe'nin rakibi kim? Fenerbahçe'nin Konferans Ligi belli oldu mu? UEFA KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa ligi son 16 kura çekimi saat kaçta, nerede 2024? Halil İbrahim Aşgın kimdir? Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın kimdir? Yasemin Dora Kurtkaya kimdir? Gelecek Partisi Bartın Belediye Başkan Adayı Yasemin Dora Kurtkaya kaç yaşında, nereli? Hüseyin Filiz kimdir? AK Parti Çankırı Belediye Başkanı adayı Hüseyin Filiz kimdir? Kürşat Emre Çandır kimdir? Gelecek Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Kürşat Emre Çandır kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeşilyurt kimdir? Gelecek Partisi Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Yeşilyurt kaç yaşında, nereli? Jülide İskenderoğlu kimdir? AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı kimdir? DEM Parti Amasya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Amasya adayı Güvercin Ünaldı ve Reşit Günenç kimdir? Kitan Tan kimdir? Gelecek Partisi Hakkari Belediye Başkan Adayı Kitan Tan kaç yaşında, nereli? Murat Gök kimdir? Gelecek Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Murat Gök kaç yaşında, nereli? Senden Önce final mi? Senden Önce dizisi final mi yaptı? Senden Önce dizisi bitti mi, neden bitti? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman açılacak? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title