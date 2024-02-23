Alanya'da vinç, servis aracı ve otomobilin karıştığı kaza: 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde vinç, servis aracı ve otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Tosmur Mahallesi Kerimcik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neytullah Kızılkaya idaresindeki 07 BOE 950 plakalı vinç, inşaat alanına park edildikten sonra bir anda hareket etti. Freni boşalarak hareket eden vinç, yokuş aşağı park halinde duran Abdullah Çağlar yönetimindeki 07 C 32028 plakalı okul servis aracına çarptı. Servis aracı da daha sonra ağacı devirerek önünde park halindeki Mehmet Bahçeci kontrolündeki 31 AAC 933 plakalı otomobile çarptı. Çarpma esnasında araç dışında bulunan 31 AAC plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Bahçeci ise servis aracının altına kalarak yaralandı. Çevrede panik oluşturan kaza yerine vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA