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Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Kök Kenevir ve 2 Kilo 642 Gram Esrar Ele Geçirildi

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Kök Kenevir ve 2 Kilo 642 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada 24 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo 642 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kök kenevir bitkisi ile 2 kilo 642 gram kubar esrar ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheli A.K'nin ikametinde yapılan aramada 24 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo 642 gram kubar esrar bulundu.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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