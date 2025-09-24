Haberler

Alanya'da Ukraynalı Sürücüye Safari Aracıyla Darp İddiası

Alanya'da Ukraynalı Sürücüye Safari Aracıyla Darp İddiası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Ukraynalı bir sürücü, turist taşıyan bir safari aracının şoförü tarafından darp edilmek istendi. Olay, cep telefonuna yansıdı ve Ukraynalı sürücü, yaşadığı saldırı sonrası polis raporu aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukraynalı sürücü, iddiaya göre safari aracının şoförü tarafından darp edilmek istendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, saldırganın aracına çarparak zarar verdiğini ileri süren sürücü şikayette bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, ismi öğrenilemeyen Ukrayna uyruklu sürücü, aracıyla seyir halindeyken bölgede turist taşıyan bir safari aracının şoförü tarafından iddiaya göre önü kesildi. Ukraynalı sürücünün aracına çarpıp sıkıştıran şahıs,

daha sonra aracından inip aracın camını yumrukladı. Yoldan geçen bir vatandaş ise kavgayı ayırmak için safari sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. Ukraynalı sürücü yaşadığı olaydan sonra olay yerinden ayrılarak, avukatıyla birlikte Tosmur Polis Karakolu'na giderek saldırgan sürücüden şikayetçi oldu. Yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin'i tanıma şartını açıkladı

Filistin'i tanımak için 2 şartı var
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Torreira defterini kapatan Devrim Özkan, yanında sürpriz bir isimle yakalandı

Devrim'den Torreira'yı yıkacak görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un takımdan yolladığı futbolcuyu yeni hocası öve öve bitiremiyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu gittiği yerde kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.