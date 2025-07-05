Alanya'da Türk Bayrağını Çalan Polonya Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonya uyruklu bir şahıs, gece saatlerinde bir iş yerinin dış cephesinde bulunan branda üzerindeki Türk bayrağını yerinden çıkartıp aldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Kızlarpınarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece geç saatlerde cadde üzerinde yürüyen Polonya uyruklu B.J.P. (28) isimli şahıs, bir hırdavatçı dükkanının dış kısmında bulunan brandadaki Türk bayrağını yerinden çekerek çıkardı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen işletme sahibi Barış Saraç, bayrağın yerinde olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen Saraç, güvenlik kameralarını incelediğinde gece saatlerinde bir kişinin bayrağı sökerek uzaklaştığını gördü. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

İşletme sahibi Saraç, "Sabah işyerime geldiğim zaman Türk bayrağımın yerinde olmadığını fark ettim. Geriye dönük kamera kayıtlarına baktım. Gece saatlerinde bir arkadaş bayrağı yerinden çıkartarak yerinden alıp götürüyor. Bende kayıtları alarak polis ekiplerine başvurdum. Polis ekipleri de şahsı gözaltına aldı. ve bayrağımı bana teslim ettiler" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kimliği tespit edilen B.J.P.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bayrağı alan şahsın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA