Alanya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Alanya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mustafa Solmaz Altınbaş, araca çarparak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç sürücünün yaşamına son verdiğini belirledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında, Alanya'nın Konaklı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Solmaz Altınbaş (29) idaresindeki motosiklet, aynı yönde seyreden Beyazıt Kartal (64) yönetimindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosikletli Altınbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza ile ilgili polis ekiplerince tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
