Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 34 yaşındaki Mahmut Karadağ hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü E.U.K. ağır yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi'nde çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U.K. (23) idaresindeki 01 AVM 187 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen E.Ş. (19) yönetimindeki 07 N 6543 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü E.U.K. ile yolcu Mahmut Karadağ (34) yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mahmut Karadağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü E.U.K.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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