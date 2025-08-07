Alanya'da Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne 20 Bin TL Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 20 bin TL cezai işlem uygularken motosiklet trafikten men edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda motosikletiyle trafikte tehlikeli manevralar yaptığı görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşan sürücü, Jandarma Trafik ekiplerini harekete geçirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen sürücü kısa sürede yakalandı.

Yapılan kontrollerde şahsın sürücü belgesiz ve kasksız şekilde motosiklet kullandığı belirlendi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 20 bin 603 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA