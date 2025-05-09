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Alanya'da Silah Kaçakçılarına Büyük Darbe: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Alanya'da Silah Kaçakçılarına Büyük Darbe: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. 8 adreste gerçekleştirilen aramalarda 7 tabanca, 12 av tüfeği ve birçok fişek bulundu. 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş, KOM, JASAT ve İstihbarat birimlerinin koordinasyonunda dün sabah Okurcalar, İncekum, Avsallar, Türkler, Alara, Akdam, Saburlar ve Çakallar mahallelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Silah ve mühimmat kaçakçılığı, ateşli silahlar ve bıçaklar, avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanuna muhalefet suçları kapsamında yürütülen operasyonda önceden alınan adli arama kararları doğrultusunda 8 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 452 adet tabanca fişeği, 128 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10 şüpheli hakkında ise ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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