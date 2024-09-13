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Alanya'da sahte basın kimlikleri kullanan şüpheli yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, sahte basın kimlikleri kullanarak yetkili gibi davranmaya çalışan bir şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sahte basın kimlikleri kullanarak yetkili gibi davranmaya çalışan bir şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, Mahmutlar Mahallesi'nde "Jandarma Basın Aracı" yazılı bir araç tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, aracı kullanan H.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada çok sayıda sahte basın kimliği ve levha ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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