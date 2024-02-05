Alanya'da Radar Denetiminde 32 Araça 112 Bin 91 Lira Cezası Kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan radar denetimlerinde 32 araca 112 bin 91 lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 4 Şubat Pazar günü Konaklı ve Kestel Mahallelerinde çevirmesiz radar denetimleri yapıldı. Yapılan uygulamada hız sınırını aştığı tespit edilen 32 araca toplamda 112 bin 91 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği belirtildi. - ANTALYA