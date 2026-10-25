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Alanya'da motosiklet minibüs çarpıştı, üniversiteli genç kız hayatını kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti; Alman uyruklu minibüs sürücüsü gözaltına alındı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan taziye mesajı yayımladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti. Alman uyruklu minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan taziye mesajı yayımladı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya istikametine seyir halinde olan Yağmur Damla Karaarslan (20) idaresindeki 07 BIZ 677 plakalı motosiklet ile Mike Carsten Szoepe (54) yönetimindeki SEE X13 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Genç kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından Alman uyruklu minibüs sürücüsü Mike Carsten Szoepe, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rektörden taziye mesajı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Yağmur Damla Karaarslan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Türkdoğan, "Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Yağmur Damla Karaarslan'ın geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli öğrencimiz Yağmur Damla'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve tüm üniversite mensuplarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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