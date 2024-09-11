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Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyere çarptı. Sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Dündar (32), 07 BLM 606 plakalı motosikletiyle Alanya merkezden Mahmutlar Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Dündar, sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

antalya

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