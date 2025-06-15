Alanya'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Alanya'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 ve 24 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Alanya'nın Konaklı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Yılmaz (21) idaresindeki 07 BUG 207 plakalı motosiklet ile Ömer Faruk Karakoç'un (24) kullandığı 72 ABE 238 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hasan Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan diğer sürücü Ömer Faruk Karakoç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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