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Alanya'da Mobilya Atölyesinde Yangın Paniği

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, komşu işçilerin bahçe hortumuyla yaptığı ilk müdahale ile kontrol altına alındı. Elektrik kablolarında çıkan yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Alanya'da mobilya atölyesinde yangın paniği

Alevlere ilk müdahaleyi bahçe hortumuyla yaptılar

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Alanya'nın Kestel Mahallesi Dimçayı Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atölyedeki elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi komşu dükkanda çalışan işçiler bahçe hortumu ile yaptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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