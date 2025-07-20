Alanya'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Alanya'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tur minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, minibüs şoförü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Dinek Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki Dinek Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.A.'nın (47) kullandığı 07 CCD 198 plakalı Mercedes marka tur minibüsü ile M.S.'nin kullandığı 07 BVD 215 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri yönlendirildi. Kazada minibüs şoförü ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulanan bir kişi yaralandı. Ambulans ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan hafif ticari araç sürücüsü M.S. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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