Alanya'da kontrolden çıkan cip uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Alanya'nın Beyreli Mahallesi Sapadere Kanyonu yolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Ali R. K. idaresindeki 34 TE 0983 plakalı cip, kontrolden çıkarak 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü ve cipte bulanan Murat K. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.