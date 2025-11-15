Haberler

Alanya'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 500 Gram Esrar ve 126 Lyrica Hap Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma, bir şüphelinin evinde yaptığı operasyonda 500 gram kubar esrar ve 126 adet Lyrica hap ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda bir şüphelinin evinde yapılan aramada 500 gram kubar esrar ve 126 adet Lyrica hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli M.E.Y.'nin adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 500 gram kubar esrar, 126 adet Lyrica hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

