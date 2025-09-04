Haberler

Alanya'da İş Kazası: Yabancı Uyruklu Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatta çalışan 21 yaşındaki yabancı uyruklu Molla Muhammed, 4 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu 21 yaşındaki Molla Muhammed, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Molla Muhammed, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

