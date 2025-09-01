Alanya'da İngiliz Turistlerle Esnaf Arasında Kavga Çıktı

Alanya'da İngiliz Turistlerle Esnaf Arasında Kavga Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Alanya'da İngiliz Turistlerle Esnaf Arasında Kavga Çıktı
Haber Videosu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir butikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, İngiliz turistler ve esnaf arasında yaralananlar oldu. Olay sonrası iş yeri geçici olarak mühürlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan butiğe giren bir İngiliz grup ve esnaf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavga turistlerin kaçmasıyla son buldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan kavga sonunda, işletme soruşturma tamamlanıncaya kadar geçici süreyle 3 gün mühürlendi.

Dükkan önünde oturan İngiliz turistler ve bir işletme çalışanı arasında başlayan konuşma bir anda kavgaya dönüştü. Esnafın etrafını çeviren 6 İngiliz turistler önce esnafa kafa attılar sonra yumruklamaya ve yerde tekmelemeye başladılar. Çevre esnaf, olaya müdahale edince kavga büyüdü. Bir İngiliz turistin yerde bulunan parke taşını alarak esnafa attığı gözlenirken, esnaf ise kendilerini şemsiyeler ile savundu.

Kavganın büyümesi üzerine İngilizler bir otele sığındı. Olay yerine polis ekipleri takviye edilirken, esnaf ve İngiliz turistler arasında yaralananlar oldu. Konuyla ilgili soruşturma açılırken, belediye ekipleri iş yerini geçici olarak 3 gün süreyle mühürledi. Kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beşiktaş'tan Alexander Djiku hamlesi! Görüşmeler resmen başladı

Beşiktaş Fenerbahçe'den alıyor! İki başkan görüşmelere başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya'nın acı günü! Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü ismin acı günü! Sanat dünyası tek yürek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.