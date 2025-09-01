Alanya'da İngiliz Turistlerle Esnaf Arasında Kavga Çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan butiğe giren bir İngiliz grup ve esnaf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavga turistlerin kaçmasıyla son buldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan kavga sonunda, işletme soruşturma tamamlanıncaya kadar geçici süreyle 3 gün mühürlendi.

Dükkan önünde oturan İngiliz turistler ve bir işletme çalışanı arasında başlayan konuşma bir anda kavgaya dönüştü. Esnafın etrafını çeviren 6 İngiliz turistler önce esnafa kafa attılar sonra yumruklamaya ve yerde tekmelemeye başladılar. Çevre esnaf, olaya müdahale edince kavga büyüdü. Bir İngiliz turistin yerde bulunan parke taşını alarak esnafa attığı gözlenirken, esnaf ise kendilerini şemsiyeler ile savundu.

Kavganın büyümesi üzerine İngilizler bir otele sığındı. Olay yerine polis ekipleri takviye edilirken, esnaf ve İngiliz turistler arasında yaralananlar oldu. Konuyla ilgili soruşturma açılırken, belediye ekipleri iş yerini geçici olarak 3 gün süreyle mühürledi. Kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA