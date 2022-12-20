Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu

3. Sayfa Haberleri

Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 53 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 53 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar denizde bir kişiye ait ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler deniz yüzeyindeki bir erkeğe ait olan cansız bedeni karaya çıkarttı. Yapılan incelemelerde cesedin 53 yaşındaki Durali Tokcan'a ait olduğu tespit edildi. İncelemelerin ardından Tokcan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mahmutlar Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title