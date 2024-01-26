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Alanya'da çıkan yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın, beş katlı bir apartmanın altındaki kullanılmayan bir restoranda çıktı. İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Güllerpınarı Mahallesi, Kanal Sokak'ta bulunan beş katlı Özlem Apartmanı'nın altındaki kullanılmayan bir restoranda çıktı. İddiaya göre, restoranda yaşayan uyuşturucu madde kullanıcılarının yaktığı ateş bir anda çevredeki eşyalara sıçradı. Alevler restoranın bir bölümünü tamamen kapladı. Apartmanda yaşayan vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı sokağa atarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler apartmanın birinci katındaki dairenin balkon kısmını tamamen kül etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, neden çıktığı ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

"İlk başta yangın çok büyüktü"

Yangın çıkan restoranın üzerindeki Özlem Apartmanı'nın 3'üncü katında yaşayan Mehmet Kaçmaz isimli vatandaş, alevleri görür görmez itfaiyeye haber verdiklerini belirtti. Kaçmaz, "Bir baktım bir şeyler patlıyor. Balkondan bir baktım aşağıda yangın var. Neden çıktı biz bilmiyoruz. Evlerimiz kül oldu. İlk başta yangın çok büyüktü. Herkesin evi kül oldu" dedi. Yangının tehdit ettiği apartmanda yaşayan bir kız çocuğu ise Mars isimle kedisiyle birlikte sokağa çıktı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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