Alanya'da Balkon Yangını Büyümeden Söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 katlı binanın en üst katındaki balkonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, evde bulunan kişilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Saray Mahallesi Gülen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Balkondan dumanların yükseldiğini fark eden evde bulunan kişiler, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangının tamamen söndürüldüğünü belirleyerek balkonda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı