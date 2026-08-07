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Alanya'da Araç Şarampole Yuvarlandı: 3 Hafif Yaralı

Alanya'da Araç Şarampole Yuvarlandı: 3 Hafif Yaralı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Alanya ilçesi Kızılkışla mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurahman Y. idaresindeki 09 D 7051 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Abdurrahman Y. ile araçta bulunan ve ismi belirlenemeyen 2 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şarampole yuvarlanan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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