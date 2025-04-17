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Alanya'da Apartman Yangını: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Alanya'da Apartman Yangını: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Kestel Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıktı. Daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Ercan T. (41) dumandan etkilendi. Ercan T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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