Alanya'da Apartman Yangını: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Kestel Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıktı. Daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Ercan T. (41) dumandan etkilendi. Ercan T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA