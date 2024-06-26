Alacak verecek meselesinde kan aktı: 2'si ağır 4 yaralı

Alacak kavgasında yaralanan kişi öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan kavgada yaralanan 4 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Birecik ilçesi Urfa Kapısında yaşandı. İddiaya göre, Hasan K., yanına 4 oğlunu da alarak telefonda tartıştığı alacaklısı Hasan Ö.'nün hırdavatçı dükkanına gitti. Burada tartışan taraflar arasında kavga çıktı. İddiaya göre iş yeri sahibi Hasan Ö., dükkandan aldığı bir şişi baba Hasan K. ile çocukları Mustafa, Yılmaz ve Hamza K.'ya sapladı. Çeşitli yerlerinden yaranan baba ve çocukları, çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa ve Yılmaz K. durumları ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi. Hastaneden tedavi altına alınan ağır yaralı Mustafa Kabakulak, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.