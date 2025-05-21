Alacak-verecek Meselesi Yüzünden 2 Kişiyi Vuran Şüpheli 6 Gün Sonra Yakalandı

Alacak-verecek Meselesi Yüzünden 2 Kişiyi Vuran Şüpheli 6 Gün Sonra Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek yüzünden çıkan kavgada iki kişiyi silahla vuran şahıs, 6 gün sonra polis tarafından yakalandı. Olayda yaralanan iki kişinin sağlık durumları iyi.

Alacak-verecek meselesi nedeniyle 2 kişiyi tabancayla vuran şüpheli 6 gün sonra yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde alacak verecek nedeniyle meydana gelen olayda 2 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay 15 Mayıs 2025 saat 21.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Sultan sokakta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Mobilya imalathanesi sahibi Hazar A.(20), kendisine yaklaşık 10 milyon TL borcu olan Alihan Y.ve Kemal T.(26)'yi borçla alakalı konuşmak için kendi işyerine davet etti. Şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Hazar A. Elindeki tabancayla 2 şahsa kurşun yağdırdı. Alihan Y.sağ bacağına isabet eden 3 mermi, Kemal T.ise bacağına isabet eden bir mermiyle yaralandı.

Şüpheli kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Hazar A., polis ekiplerince olaydan 6 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
'Uyuyup kalmışım komiserim' dedi, işin aslı bambaşka çıktı

"Uyuyup kalmışım komiserim" dedi, işin aslı bambaşka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli'den kahreden haber

Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli'den kahreden haber
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı

Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği maç şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.