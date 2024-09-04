Alacak verecek meselesi nedeniyle baba ve oğlunu öldüren katil zanlısı tutuklandı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen olayda baba ve oğlunu iş yerlerinin önünde kurşun yağmuruna tutarak öldüren Metin Kızıllı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Burdur'da işlediği cinayetin ardından Korkuteli'ne geri kaçmak isterken Tefenni ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından kasten adam öldürme suçundan Gölhisar Adliyesi'ne sevk edilen zanlı Metin Kızıllıçıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan silahlı saldırıda hayatını kaybeden baba ile oğul memleketleri Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Ayaz Mahallesi'nde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlemiş

Antalya'nın Korkuteli ilçesinden gelip Gölhisar'da olayı gerçekleştirdikten sonra tekrar Korkuteli ilçesine kaçarken Tefenni ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Metin Kızıllı, emniyetteki ifadesinde; "Ben onlara aracımı sattım. Borçlarının bir kısmını ödediler ancak geri kalan kısmını 6-7 aydır ödemeyerek beni oyalıyorlardı. En son canıma tak etti. Konuşmak için buraya geldim ancak olaylar bir anda gelişti. Olay anını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.