Üye Girişi
Haberler

Alacak Vercek Meselesi Cinayeti: Kaybolan İsmail Demir'in Cansız Bedeni Bulundu

Alacak Vercek Meselesi Cinayeti: Kaybolan İsmail Demir'in Cansız Bedeni Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde kaybolan İsmail Demir'in 140 gün sonra Şırnak'ın İdil ilçesinde cesedi bulundu. Cansız bedeninin taşlarla ezilmiş ve su kuyusuna atılmış olması, cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiğini ortaya koyuyor. Cinayet büro ekipleri, şüphelileri araç yansımasıyla yakaladı.

Mardin'in Midyat ilçesinde kaybolan kişinin cansız bedeni, 140 gün sonra Şırnak'ın İdil ilçesinde kafası taşla ezilip karnına taş bağlanarak su kuyusuna atılmış vaziyette bulundu. Failler, cinayet büro ekipleri tarafından araç yansımasından bulundu.

25 Nisan'da Midyat ilçesinde kaybolan İsmail Demir'in (37) bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri projeli dosya kapsamında çalışma yürüttü. Ekip, 5 şüpheliyi 9 Eylül'de gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Hamdullah Ö. (36) ve Ömer D. (26), 12 Eylül'de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekip, cinayetin izini dedektif gibi sürerek failleri Midyat'ta sokağa girdikleri aracın başka bir araca yansımasıyla tespit etti. Aracın daha sonra İdil ilçesine doğru gittiği belirlendi. Öldürülen İsmail Demir'in başının önce taşla ezilip, daha sonra karnına taş bağlanıp kuyuya atıldığı itiraf edildi. Ceset, olaydan 140 sonra bulundu. Cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği öne sürüldü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsmail Demir Güvenlik Politika 3-sayfa Cinayet Şırnak Midyat mardin İdil Suç

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi

 Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık

Paranın patronu Meclis'e çıkarma yapıyor! İşte gündeme getireceği 2 konu
Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati! Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? 2024 Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? Cadılar Bayramı (Halloween) hangi ayda, nasıl ortaya çıktı? 20 Eylül İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saati! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });