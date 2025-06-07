Akyurt'ta İtfaiye Aracının Takla Attığı Kaza

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kontrolden çıkan itfaiye aracı takla attı.

Olay, Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı Karacakaya Kavşağı'nda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, bir itfaiye aracı kontrolden çıkarak takla attı. Araç ters dönerken, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği kavşakta trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Araçta bulunan itfaiye personelinin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA