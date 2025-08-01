Akyazı'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Akyazı'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan yangında bir evin birinci katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin birinci katı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Küçücek Bıçkıdere Mahallesi'nde S.Y'ye ait iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evin birinci katı kullanılamaz hale geldi, üst katta ise hasar oluştu.

Ardından ekipler, uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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