Akyazı'da 'U' Dönüşü Yasağını İhlal Eden Araçla Motosiklet Çarpıştı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evrakları eksik olan ve "U" dönüşü yasağını ihlal eden otomobil, motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ada Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, evrakları eksik olan ve "U" dönüşü yasağını ihlal eden M.Ü. idaresindeki 54 AHP 075 plakalı FIAT Tofaş marka otomobil, E.M.Ö. hakimiyetindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Evrakları eksik olan otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA