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Akyazı'da Rögarı Açmaya Çalışırken Hayatını Kaybeden Adam

Akyazı'da Rögarı Açmaya Çalışırken Hayatını Kaybeden Adam
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tıkanan rögarı açmaya çalışırken düştüğü kanalda sürüklenen 70 yaşındaki Hasan Yazıksız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tıkanan rögarı açmak isterken dengesini kaybederek düştüğü kanalda sürüklenen ve ekiplerce dakikalarca kalp masajı yapılan 70 yaşındaki adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Akyazı ilçesi Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanağın ardından tıkanan rögarı açmak isteyen Hasan Yazıksız (70), dengesini kaybederek kanala düştü. Kanalın içerisinde metrelerce sürüklenen Yazıksız, için bölgeye sağlık, itfaiye ve destek amaçlı Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan müdahale neticesinde Hasan Yazıksız, düştüğü kanaldan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapılan Yazıksız, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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