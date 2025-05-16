Akyazı'da Oto Yıkama Dükkanında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Akyazı'da Oto Yıkama Dükkanında Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir oto yıkama dükkanında, iş yeri sahibi ile müşteri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir oto yıkama dükkanında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Pazarköy Caddesi üzerindeki biri oto yıkama dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi K.O. ile Ö.P. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, oto yıkamanın sahibi K.O., Ö.P.'yi silahla bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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