Akyazı'da Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: 17 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Ada Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (17) idaresindeki plakasız ve trafikten men motosiklet, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Y.G. yönetimindeki 54 YN 508 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların yardıma koştuğu sırada, olay yerine yakın bir kafede bulunan 112 doktoru ile ambulans şoförü de yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Motosiklet çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
