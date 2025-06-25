Akyazı'da Geri Dönüşüm Tesisi Yanında Yangın Çıktı

Akyazı'da Geri Dönüşüm Tesisi Yanında Yangın Çıktı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki geri dönüşüm tesisi yakınında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çabası ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, geri dönüşüm tesisi yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kavurucu sıcak altında alevlerle mücadele eden ekipler, yangını yoğun çaba neticesinde kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, Akyazı'nın Bedilkazancı Mahallesi Sağır Mahalle mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, geri dönüşüm tesisi yakınındaki ormanlık alanda bir kişi tarafından yakılan ateş kısa sürede çevredeki kuru otlara ve atıklara sıçrayarak büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve çok sayıda orman personeli ile birlikte jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kavurucu sıcağın altında yangını söndürebilmek için adeta cansiperane şekilde mücadele etti. Yangının önünü kesmek için yoğun çaba harcayan ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Alandaki çöpler ve otluklar iş makineleriyle dağıtılarak yangın tamamen söndürüldü.

Yangının kesin çıkış sebebi ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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