Akyazı'da Geri Dönüşüm Tesisi Yanında Yangın Çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, geri dönüşüm tesisi yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kavurucu sıcak altında alevlerle mücadele eden ekipler, yangını yoğun çaba neticesinde kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, Akyazı'nın Bedilkazancı Mahallesi Sağır Mahalle mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, geri dönüşüm tesisi yakınındaki ormanlık alanda bir kişi tarafından yakılan ateş kısa sürede çevredeki kuru otlara ve atıklara sıçrayarak büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve çok sayıda orman personeli ile birlikte jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kavurucu sıcağın altında yangını söndürebilmek için adeta cansiperane şekilde mücadele etti. Yangının önünü kesmek için yoğun çaba harcayan ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Alandaki çöpler ve otluklar iş makineleriyle dağıtılarak yangın tamamen söndürüldü.

Yangının kesin çıkış sebebi ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. - SAKARYA