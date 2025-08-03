Akyaka'da Trafik Kazası: Maddi Hasar Oluştu
Kars Akyaka'da traktör ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.
Akyaka'da meydana gelen trafik kazasında, kazaya karışan araçlarda maddi hasar gördü.
Kars Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyü ile Geçit köyü girişinde traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar oluştu.
Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. kazanın meydana geldiği bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar, bölgeye çağrılan çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa