Haberler

Akyaka'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Porsuk Araç Çarpmasıyla Telef Oldu

Akyaka'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Porsuk Araç Çarpmasıyla Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Akyaka ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir porsuk, Akyaka-Kars karayolunda bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yetkililer, yaban hayvanlarının yola çıkabileceği konusunda sürücüleri uyardı.

Akyaka'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan porsuk, bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Kars'ın Akyaka ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuğa, Akyaka-Kars karayolunda araç çarptı. Aracın çarptığı porsuk telef olurken, Yol üzerinde porsuğun hareketsiz yattığını gören sürücüler, porsuğu yoldan kaldırdı.

Porsuğun yola nereden çıktığı bilinmezken, yetkililer sürücülerden özellikle geceleri karayoluna yaban hayvanların çıktığını ifade ederek dikkatli olmalarını istedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü

Saran bu görüntüyü izlemesin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.