Akyaka'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Porsuk Araç Çarpmasıyla Telef Oldu

Akyaka'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan porsuk, bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Kars'ın Akyaka ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuğa, Akyaka-Kars karayolunda araç çarptı. Aracın çarptığı porsuk telef olurken, Yol üzerinde porsuğun hareketsiz yattığını gören sürücüler, porsuğu yoldan kaldırdı.

Porsuğun yola nereden çıktığı bilinmezken, yetkililer sürücülerden özellikle geceleri karayoluna yaban hayvanların çıktığını ifade ederek dikkatli olmalarını istedi. - KARS