Akyaka'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerinin zamanında ve yoğun müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı