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Akyaka'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Akyaka'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ancak orman ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle tamamen söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerinin zamanında ve yoğun müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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