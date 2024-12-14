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Akyaka'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi ile Uyuşturucu Mücadelesinde Kadınların Rolü Vurgulandı

Akyaka'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi ile Uyuşturucu Mücadelesinde Kadınların Rolü Vurgulandı
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Akyaka'da jandarma ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında düzenledikleri bilgilendirme toplantısında kadınlara uyuşturucu madde ile mücadeledeki rollerini anlattı. Annelere, uyuşturucu bağımlılığının belirtileri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Akyaka'da jandarma ekipleri "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi anne ve anne adaylarına anlattı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Esenyayla köyünde Akyaka Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi çerçevesinde kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Etkinlikte, annelerin uyuşturucu madde kullanımıyla mücadeledeki rolü ve önemi vurgulandı.

Ekipler, kadınlara uyuşturucu madde bağımlılığının belirtileri, gençler üzerindeki etkileri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, ailelerin çocuklarıyla daha güçlü bir iletişim kurarak, tehlikeleri önceden fark etmelerinin uyuşturucuyla mücadeledeki etkisi anlatıldı.

Jandarma ekipleri, projenin amacının toplumsal farkındalığı artırmak ve özellikle annelerin bu mücadelede aktif rol almasını sağlamak olduğunu belirtti. Kadınlara, uyuşturucu ile ilgili şüpheli durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile diğer ihbar hatları üzerinden bildirimde bulunabilecekleri hatırlatıldı.

Jandarma ekipleri etkinlikte dağıttıkları broşürler ile kadınlara uyuşturucuyla mücadelede doğru bilgiye ulaşmanın önemi anlattı.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal bilinci artırmayı hedeflerken, özellikle annelerin bu süreçteki etkisini ön plana çıkararak daha güvenli bir toplum inşa etmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında benzer bilgilendirme etkinliklerinin devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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